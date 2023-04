Vereador Edu Miranda solicita 21 indicações de melhorias para bairros da Capital

Na sessão desta terça-feira (25), o vereador Edu Miranda solicitou 21 melhorias para os bairros de Campo Grande, entre elas, solicitou serviço de tapa-buraco na rua Marli, no bairro Vila Nasser e estudo de viabilidade para implantação de quebra-molas na rua Amazonas, em frente a Escola Despertar, no bairro Vila Gomes.

OUTRAS SOLICITAÇÕES: No bairro Parque do Lageado, o vereador solicitou abrigo e assento de ponto de ônibus na rua Laura Franco; no bairro Jardim Zé Pereira, solicitou serviço de reparos necessários nos bueiros localizado na rua Nipoã esquina com a Avenida José Barbosa Rodrigues; no Jardim Morenão, também solicitou serviço de tapa-buraco na rua Rivaldi Albert acesso ao bairro Pioneiros.

Todas as indicações foram encaminhadas para a Prefeitura de Campo Grande para providenciar junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

