O vereador Edu Miranda solicitou diversas melhorias para os bairros de Campo Grande. Entre elas, solicitando operação tapa-buraco, na rua Rio Dourado, entre as ruas Serra Azul e Fátima do Sul, na Vila São Jorge da Lagoa. No bairro Amambai, foi solicitado operação tapa-buraco, na rua Tonico de Carvalho. Foi solicitado operação tapa-buraco, na rua Borges de Medeiros, entre as Avenidas Presidente Ernesto Geisel e Fábio Zahran, na Vila Sargento Amaral.

No Conjunto Aero Rancho, foi solicitado operação tapa-buraco, na rua Carlos Drummond de Andrade. Também foi solicitado operação tapa-buraco, na rua Serra Azul, entre as ruas Osvaldo Gilho Júnior e Rio Dourado, no Jardim Tijuca.

Todas as indicações foram encaminhadas para a Prefeitura de Campo Grande para providenciar junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).