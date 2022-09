Na 59ª sessão ordinária de 2022, realizada nesta terça-feira (27), o vereador Edu Miranda solicitou diversas melhorias para os bairros de Campo Grande. Entre elas, solicitando implantação de faixa de pedestres, na Avenida Doutor Gunter Hans, entre à Avenida Marinha e a rua do Cabo, no bairro Coophavila II.

Na Vila Taveirópolis, foi solicitado à remoção de entulhos de árvore, na rua Tenente Tinoco, em frente ao número 80. Foi solicitado implantação de semáforos, no cruzamento da Avenida Engenheiro Luthero Lopes, com a rua Clevelândia, no Conjunto Aero Rancho. Todas as indicações foram encaminhadas para a Prefeitura de Campo Grande para providenciar junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).