Na sessão ordinária de hoje (28), o vereador Edu Miranda indicou à mesa regimental sete melhorias para bairros de Campo Grande e leu duas delas. “Indico à mesa regimental, que seja encaminhado ao gabinete da Prefeita Adriane Lopes, solicitando estudo de viabilidade técnica, visando a implantação de semáforos no cruzamento das ruas Francisco Martins de Souza e Humberto Fernandes Lino, no Jardim Colibri”. “Também indico à mesa regimental, que seja encaminhado ao gabinete da Prefeita Adriane Lopes, solicitando mutirão de limpeza em toda a extensão da rua Fênix, na Vila Aimoré”, finaliza.

