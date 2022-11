O Vereador Edu Miranda solicitou diversas melhorias para os bairros de Campo Grande. Entre elas, solicitando a operação tapa buraco, na rua Santa Bárbara, entre as ruas Boqueirão e Autonomista, na Vila Rica. Foi solicitado patrolamento e encascalhamento na rua da Geometria, no bairro Portal Caiobá. No bairro Jardim São Conrado, foi solicitado patrolamento e encascalhamento na rua Tasso Fragoso. Ainda no bairro Jardim São Conrado, foi solicitado operação tapa-buraco, na Avenida General Alberto Carlos Mendonça Lima. Foi solicitado patrolamento e encascalhamento na rua Coronel Adauto Barbosa, no Jardim Santa Emília. Todas as indicações foram encaminhadas para a Prefeitura de Campo Grande para providenciar junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).