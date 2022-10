O vereador Edu Miranda solicitou diversas melhorias para os bairros de Campo Grande. Entre elas, solicitando patrolamento e encascalhamento na rua Antônio Ignacio de Souza, no Jardim Santa Emília. Foi solicitado o serviço de tapa-buraco, na rua Jaboticatubas, esquina com à Avenida Júlio de Castilho, no bairro Silvia Regina. No Jardim Petrópolis, foi solicitado o serviço de tapa-buraco, na rua dos Lírios, entre à Avenida Capibaribe e a rua dos Guaranis. Também foi solicitado manutenção nos postes localizados na rua Jacob Salvador Zveibil, com a rua Dib Jorge Abussafi, no Conjunto Aero Rancho.

Todas as indicações foram encaminhadas para a Prefeitura de Campo Grande para providenciar junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).