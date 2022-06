Na 35ª sessão ordinária de 2022, realizada nesta terça-feira (21), o vereador Edu Miranda solicitou diversas melhorias para os bairros de Campo Grande. Entre elas, solicitando patrolamento e encascalhamento em toda a extensão da rua Alberto José Abrão, no Jardim das Nações. No bairro Amambai foi solicitado a revitalização da praça localizada na rua Paissandu com a Avenida Bandeirantes.

Foi solicitado patrolamento e encascalhamento em toda a extensão da rua Ponta da Praia, no Jardim São Conrado. Ainda no Jardim São Conrado foi solicitado patrolamento e encascalhamento em toda a extensão da rua Major José Pinto. Foi solicitado patrolamento e encascalhamento em toda a extensão da rua Pedra Negra, no Jardim São Conrado.

Também foi solicitado médicos na UBSF – Unidade Básica de Saúde Familiar, na Vila Carvalho, localizado na rua Avenida Jardim Manoel de Carvalho, número: 605. Todas as indicações foram encaminhadas para a Prefeitura de Campo Grande para providenciar junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).