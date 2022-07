Na 41ª sessão ordinária de 2022, realizada nesta terça-feira (12), o vereador Edu Miranda solicitou diversas melhorias para os bairros de Campo Grande. Entre elas, solicitando operação tapa-buraco na rua Dom Vicente Maria Priante, entre as ruas João Pessoa e Júlio Barone, no bairro Monte Castelo.

No Jardim Tarumã foi solicitado implantação de quebra-molas, na rua Acaiá, em frente aos números 574 e 611, no Jardim Tarumã. Ainda no Jardim Tarumã, foi solicitado implantação de quebra-molas, na rua Modelo, em frente aos números 302 e 664.

Também foi solicitado implantação de faixa elevada para travessia, em frente à Escola Estadual Manoel Bonifácio Nunes da Cunha, rua Itaóca, número 106, no Jardim Tarumã. Na Vila Carvalho foi solicitado a poda de uma árvore que está obstruindo a fiação da rede elétrica, na Avenida das Bandeiras, número 472.

Também foi solicitado a notificação ao cidadão proprietário do terreno baldio, situado na rua Sebastião Pereira Borges, em frente ao EMEI- CAMPO VERDE, número 53, no Jardim Campo Verde.

Todas as indicações foram encaminhadas para a Prefeitura de Campo Grande para providenciar junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).