Na 68ª sessão ordinária de 2022, realizada nesta terça-feira (01), o vereador Edu Miranda solicitou diversas melhorias para os bairros de Campo Grande. Entre elas, solicitando a operação tapa-buraco, na rua Brasilândia, no bairro Tiradentes. Foi solicitado operação tapa-buraco, na rua Wanderlei Pavão, no bairro Jardim Aeroporto. No bairro Amambai, foi solicitado operação tapa-buraco, na rua Orpheu Bais. Todas as indicações foram encaminhadas para a Prefeitura de Campo Grande para providenciar junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).