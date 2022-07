Na 40ª sessão ordinária de 2022, realizada nesta terça-feira (07), o vereador Edu Miranda solicitou diversas melhorias para os bairros de Campo Grande.

Entre elas, solicitando operação tapa-buraco na rua Santo Afonso, esquina com à Avenida Presidente Vargas, na Vila Manoel Taveira.

No Parque do Lageado foi solicitado limpeza no canteiro central da Avenida João Selingardi.

Também foi solicitado à substituição de lâmpada incandescente, por lâmpada led, no poste localizado na rua Abdo Chequer, número 547, no bairro Coophasul.

Ainda no bairro Coophasul, foi solicitado à substituição de lâmpada defeituosa do poste localizado na rua Abdo Chequer, número 508.

Na Vila Piratininga foi solicitado a implantação de semáforos, no cruzamento da Avenida Manoel da Costa Lima, com a rua Tupâ.

Todas as indicações foram encaminhadas para a Prefeitura de Campo Grande para providenciar junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).