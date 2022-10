Na 62ª sessão ordinária de 2022, realizada nesta quinta-feira (06), o vereador Edu Miranda solicitou diversas melhorias para os bairros de Campo Grande. Entre elas, solicitando implantação de faixa elevada para travessia, em frente à Secretaria Municipal de Educação – SEMED, localizado na rua Onocieto Severo Monteiro, número 460, Vila Margarida. Também foi solicitado a substituição de lâmpada defeituosa do poste localizado na rua lemem, número 282, no Residencial Mário Cóvas.