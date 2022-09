O vereador Edu Miranda teve uma solicitação atendida pela Prefeitura de Campo Grande. No documento apresentado na Câmara Municipal no dia 27 de junho deste ano, o vereador solicitou limpeza de calçada da Escola Municipal Profº. Alcídio Pimentel, na Avenida Joaquim Manoel de Carvalho, em frente ao número 800, na Vila Carvalho. “Eu quero buscar o máximo de melhorias para a população campo-grandense, sempre visando o bem-estar de todos”, afirma o vereador.