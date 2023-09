Vereador Edu Miranda tem indicações atendidas na Capital

O vereador Edu Miranda teve cinco solicitações atendida pela Prefeitura de Campo Grande, na última semana.

O vereador solicitou operação de tapa-buraco, em toda extensão da Rua Tenente Lira, no bairro Vila Marli. Também foi atendida a solicitação de tapa-buraco na Rua Marechal Câmara esquina com a Rua Santo Antão, no bairro Jardim Seminário. No centro foi atendido a solicitação de limpeza de terreno na Rua Antônio Noberto de Almeida.

“Fico feliz por trazer cada vez mais melhorias para os bairro de Campo Grande, e vou continuar trabalhando para que eu consiga fazer muitas outras melhorias para a população campo-grandense”, afirma o vereador.