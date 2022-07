O vereador Edu Miranda teve uma solicitação atendida pela Prefeitura de Campo Grande. No documento apresentado na Câmara Municipal no dia 27 de junho deste ano, o vereador solicitou implantação de semáforos, no cruzamento da rua Brilhante com a rua dos Barbosas, na Vila Carvalho. “O semáforo foi um pedido de moradores da região que me relataram que o cruzamento tinha constantes acidentes. Agora com esse semáforo, os moradores poderão se sentir mais seguros”, afirma o vereador.