Quinta-feira (29) o vereador Edu Miranda visitou o Instituto Jardim de Deus situado na região do Anhanduizinho que vem atuando na inclusão, auxílio e desenvolvimento dos moradores locais por meio das associações AAFRA e AMOP. AAFRA (associação de amparo a família da região do anhanduizinho) tem a Luzeni Pinheiro da Fonseca como presidente e a AMOP (associação de moradores jardim ouro preto) é presidida pelo Márcio do Carmo Vieira Lima.

Na associação eles prestam de forma gratuita para a população cursos de violão, aula de dança, ação social de kit verduras e curso de espanhol. “Às duas associações atuam prestando serviço e auxílio a toda população da região, e é de grande importância para a população local. Hoje, conheci e me coloquei à disposição das associações para somar e juntos acharmos soluções, essa região é de suma importância para Campo Grande. “Diz o vereador Edu Miranda e completa” o meu gabinete está aberto e a disposição da população”.