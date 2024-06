Vereador Edu Miranda Visita Mais de 30 Escolas e Apoia Projetos Educacionais em Campo Grande.

O vereador Edu Miranda tem se destacado por sua atuação incansável na área da educação em Campo Grande. Recentemente, ele visitou pessoalmente mais de 30 escolas da rede municipal, fiscalizando de perto as condições de funcionamento e garantindo que todas estejam equipadas adequadamente para oferecer um ambiente propício ao aprendizado básico.

Além das visitas de fiscalização, Edu Miranda tem sido um forte apoiador do projeto “Juntos pela Escola”, iniciativa em parceria com a prefeita Adriane Lopes que visa revitalizar as escolas municipais. Este projeto inclui melhorias estruturais, aquisição de materiais didáticos e brinquedos lúdicos, não apenas melhorando as condições de ensino, mas também beneficiando os funcionários das instituições. ” O ‘Juntos pela Escola’ é um exemplo de como podemos trabalhar em conjunto para transformar a realidade das nossas escolas”, destaca Edu Miranda.

Um dos marcos recentes dessa colaboração foi a ampliação significativa de vagas no Concurso Público para cargos administrativos da Secretaria Municipal de Educação. Originalmente previstas em 2 mil, as vagas agora serão aumentadas para 4,2 mil, atendendo à demanda de aproximadamente 111 mil alunos da rede municipal. Este concurso é essencial para regularizar a situação dos servidores, substituindo contratados por concursados, conforme determina a Constituição Federal.

Os cargos contemplados no concurso incluem desde merendeiras até técnicos especializados, com atribuições detalhadas a serem especificadas no edital do certame. A aprovação deste projeto de lei representa um avanço significativo para a educação pública em Campo Grande, fortalecendo o compromisso com o ensino de qualidade na capital.

Edu Miranda continua sua trajetória comprometida com o bem-estar das crianças e a melhoria contínua das escolas municipais, demonstrando um papel ativo e efetivo na política educacional local.