Vereador Edu Miranda vota a favor do pagamento do piso salarial dos Emfermeiros

Nesta terça-feira (29), o vereador Edu Miranda votou a favor do pagamento do piso salarial dos enfermeiros em Campo Grande.

O Projeto de Lei dispõe sobre o auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteira da área de Saúde Pública repassado a Prefeitura Municipal de Campo Grande, referente ao exercício de 2023, dispostos na Lei Federal n°. 14.434, de 04 de agosto de 2022.

“Os enfermeiros são importantíssimos para nossa população, nada mais justo que reconhecer e valorizar o trabalho desses profissionais, que se dedicam para o nosso bem estar”, afirma o vereador Edu Miranda.

O repasse de R$11,8 milhões do Ministério da Saúde irá garantir o pagamento do piso salarial nacional de R$4,7 mil, sendo 100% do piso para enfermeiros, 70% para técnico de enfermagem e 50% para auxiliar de enfermagem e parteira. No projeto consta a carga horário de 44 horas semanais.

“Eu voto a favor do pagamento do piso salarial dos enfermeiros, que sempre contribuem para à saúde da nossa população Campo-grandense”, ressalta o vereador Edu Miranda.

A proposta contempla os profissionais da enfermagem da rede pública municipal de saúde, das entidades privadas sem fins lucrativos com certificado da entidade beneficente da assistência social na área de saúde e das entidades privadas contratualizadas ou conveniadas, que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS).