Vereador flagrado com R$ 88 mil diz que dinheiro é fruto de ‘árduo trabalho’

O vereador de Ribas do Rio Pardo, Tiago do Zico, flagrado na manhã desta quarta-feira com R$ 88 mil, na operação Tangentopoli, do Gaeco, divulgou nota se defendendo.

“A defesa ainda não obteve acesso aos autos da referida operação, porém, se sabe que decorre de representação já oferecida pelo Ministério Público, mediante denúncia de corrupção passiva infundada apresentada pelo Executivo Municipal, no ano de 2021, cuja resposta à acusação foi prontamente apresentada à Justiça no último dia 31 de julho, e que sem dúvida apontará cabalmente a inocência de Tiago”, diz início da nota.

O vereador afirma ainda que os R$ 88.400,00 apreendidos em espécie em sua residência, têm origem comprovadamente lícita, fruto de árduo trabalho de quase duas décadas.

Segundo vereador, o dinheiro foi sacado recentemente de caderneta de poupança para integração de capital de giro nas atividades empresariais, devidamente comprovado em farta documentação e extrato bancário. Ele ainda alegou que está em processo de separação.

A Operação chamada “Tangentopoli” cumpriu oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Campo Grande e Ribas do Rio Pardo.

Segundo MPE, as investigações do GAECO/MPMS revelaram a existência de uma associação criminosa, formada por vereadores e pessoas

a eles ligadas, voltada ao cometimento de corrupção e demais delitos correlatos.

“Em resumo, alguns vereadores, dentro de uma estrutura criminosa já formada, às vezes se valendo de terceiros, solicitavam vantagens indevidas para montarem uma base partidária e aprovarem os projetos de interesse do Prefeito Municipal, no âmbito da Câmara de Ribas do Rio Pardo, inclusive para votarem pelo arquivamento de comissões parlamentares instaladas para apurar eventuais crimes de responsabilidade dele”, diz a nota do MPE.

No decorrer das investigações, foram detectados vários ilícitos eleitorais, que serão apurados. O nome da operação faz alusão ao escândalo de corrupções em Milão, na Itália, que ganhou denominação na mídia de tangentopoli (cidade das propinas), que é a combinação da palavra “tangente” (propina) e “poli” (cidade).

Relacionado