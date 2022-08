O Vereador Gabriel Monteiro foi cassado no Rio De Janeiro. A cassação do ex-policial e youtuber foi publicado no Diário Oficial da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Gabriel teve seu mandado cassado por 48 votos, mas poderá se candidatar ao cargo de Deputado Federal nas próximas eleições. A perda do mandato de Monteiro se deu por quebra de decoro parlamentar devido as acusações de estupro, assédio sexual e vídeos forjados para a internet. Dos 50 vereadores, 48 votaram pela perda do mandato. Os votos contrários foram do próprio Monteiro e do Vereador Chagas Bola (União Brasil-RJ).

Cassação de Gabriel Monteiro é publicada no Diário Oficial da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro — Foto: Reprodução/ Diário Oficial da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro / G1 Rio de Janeiro