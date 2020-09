Reafirmando o seu compromisso com o bem estar da família campo grandense, o vereador Junior Longo, juntamente com sua equipe, promoveu uma ação social com diversos serviços como: Atendimento médico, aferição de pressão e glicemia, cortes de cabelos, consulta sobre o IPTU, Procon municipal, encaminhamento para emprego e cursos profissionalizantes. Ajudando a muitas famílias que vivem na Capital.

Dona Jucileide do Santos, 44 anos e moradora do bairro Estrela do Sul, conta que em uma das ações promovidas pelo vereador, ela fez o curso de bala baiana e que mesmo já conhecendo a receita, o curso acrescentou ainda mais. “O curso me deu base para entender sobre o rendimento da receita, sobre o custo do produto e como vender, além de me ensinar como melhorar a receita. Hoje sei exatamente quanto eu ganho em cada bala”. Conta a empreendedora que hoje ganha a vida vendendo as balas. Jucileide diz também que com a pandemia os negócios deram uma esfriada, mas que ela não desistiu e ainda faz isso para sustentar a família e que é muito grata ao trabalho do vereador.

“Sou muito grata ao Junior Longo, por ele ter trazido o curso para o bairro, graças a ele eu posso crescer”.

Demonstrando um mandato democrático, participativo e itinerante proporcionou aos moradores de Campo Grande, a oportunidade de solicitar melhorias para suas comunidades por meio de pedidos e indicações, além de orientação jurídica, indicando caminhos e soluções para problemas relativos a questões familiares, financeiras, acesso a tarifa social de água e luz, dentre outras coisas.

Janete Vital de Oliveira, 54 anos, conta que comprou uma casa e não conseguia se mudar pois não tinha água. Ficou por 3 meses entrando em contato com a concessionária de água, várias idas e vindas e nada se resolvia. “Compramos a casa e ficamos 3 meses sem poder entrar na casa, até que o vereador Junior conversou com eles e conseguiu agilizar todo o processo, e só com a ajuda dele eu consegui mudar para a minha casa. Janete ainda acrescenta, “no Junior Longo eu confio, o que ele promete ele cumpre”. As ações sociais ainda ofereciam diversão para as crianças com o espaço kids.

Junior sempre teve interesse em ajudar o próximo e contribuir para uma sociedade melhor e mais justa, “é por isso que me candidatei a vereador, para tentar melhorar a minha comunidade, e quando me vi vereador descobri que a minha comunidade é toda a cidade de Campo Grande, então luto todos os dias por dias melhores por essa cidade, pelas famílias e por cada cidadão daqui”, declara Junior Longo. “Fiz um compromisso em minha campanha e todos os dias reafirmo isso tentando ajudar as pessoas”.