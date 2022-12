Atendendo ao convite da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, o vereador licenciado Dr. Sandro Benites assumiu como o novo secretário da SESAU (Secretaria Municipal de Saúde). Junto com ele na Pasta, estará a Secretária-adjunta Rosana Leite.

A posse dos secretários aconteceu nesta manhã (06/12), na SESAU, com a presença da prefeita Adriane Lopes, o Deputado Estadual Lidio Lopes, secretários municipais, servidores e demais autoridades.

Eleito vereador por Campo Grande pelo partido Patriota com 2.873 votos, o parlamentar pediu licença do cargo para assumir a secretaria.

Para o secretário, assumir a nova função pública é um novo desafio. “Agradeço a prefeita Adriane Lopes pela confiança em minha pessoa e em todo o trabalho que já desenvolvi na área da saúde, como médico. Para esta missão, teremos a competência e o profissionalismo da nossa adjunta Rosana Leite. Teremos grandes e novos desafios na SESAU, que superaremos sempre em conjunto com o executivo, legislativo e os servidores da pasta, para que a nossa população esteja muito bem amparada e assistida”, afirmou Dr. Sandro Benites.

Biografia

Casado, pai de dois filhos, Dr. Sandro Trindade Benites tem 48 anos, é filho do militar Vilmar Benites e Neuza Maria Trindade Benites, nascido e criado em Campo Grande/MS. Médico formado pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul no ano de 1996. Fez residência médica em pediatria e terapia intensiva, no Hospital Universitário de 1998 – 2000; Médico militar da Escola de Saúde do Exército em 2001 (militar de carreira); Major Médico do Hospital Militar de Área de Campo Grande de 2001 – 2015; chefe do setor de pediatria de 2005 – 2015; Serviço Regional de Saúde da 9ª Região Militar, no ano de 2015; Diretor Técnico do Hospital Regional, de 2003 a 2004; Assessor Técnico da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul em 2005 e 2006; Médico do CIATOX (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) de 2002 – 2022; Vereador de Campo Grande, pelo partido Patriota e Presidente da Comissão de Saúde da Casa de Leis, desde 2021.

Dentro do Hospital Regional, Dr. Sandro iniciou o programa TOI “terapia da obesidade infantil”, com uma abordagem multiprofissional inovadora, onde médicos, nutricionistas, psicólogos, professores de educação física e enfermeiros atuavam em conjunto, reeducando e prevenindo a pandemia da obesidade e suas drásticas consequências físicas e emocionais. A iniciativa teve grande repercussão na mídia, passando em programas como o Globo Repórter, Fantástico, entre outros.

Como médico do CIATOX (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) já capacitou milhares de acadêmicos, profissionais de saúde e para assistidos de comunidades terapêuticas, atuando na prevenção e tratamento das intoxicações por animais peçonhentos, medicamentos e entorpecentes.