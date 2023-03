O Vereador Beto Avelar (PSD luta por home care após filho entrar andando e sair acamado do Hospital Adventista do Pênfigo. O parlamentar trava na justiça para que o hospital e duas empresas arquem com o custo integral do Home Care, tipo de tratamento médico domiciliar. No último ano, a família viu o desembolso com o atendimento domiciliar exaurir as finanças; custo de R$ 40 mil por mês.

O programa de atenção domiciliar conhecido como assistência domiciliar ou home care, é um conjunto de atividades desenvolvidas na casa do paciente com o objetivo de prestar cuidados de saúde adequados às suas necessidades. Essas atividades são realizadas por uma equipe multiprofissional de saúde, composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, entre outros profissionais, que realizam uma avaliação socioambiental do paciente e da sua família.

“Fiquei mais de quatro meses afastado, fazendo sessões remotas, por telefone, para cuidar dele. Nessa época foi terrível, fiquei com depressão e eu preciso estar bem para cuidar dele. Hoje meu filho esta com 48 quilos. A cirurgia seria de 20 minutos, era simples, só para tirar o pino”, relata Beto Avelar.

CASO

Roberto de Avelar Júnior, 31 anos, filho do vereador, deu entrada no Hospital Adventista do Pênfigo, unidade da Avenida Gunter Hans, em Campo Grande, no dia 25 de fevereiro de 2022. Acompanhado pela mãe, ele chegou dirigindo e se internou para fazer cirurgia ortopédica, no caso a remoção de uma placa no braço esquerdo. O pino foi colocado após acidente sofrido há uma década. Júnior sofreu várias fraturas e seu melhor amigo morreu.

No final de 2021, o paciente começou a sentir dores no braço por causa de tendinite e decidiu retirar a placa. Na sala de cirurgia, em fevereiro do ano passado, ele foi anestesiado e, dez minutos depois, sofreu parada cardíaca.

De acordo com o vereador, apesar de estar na presença de médico, enfermeiras e técnica de enfermagem, o socorro demorou, levando ao quadro atual de seu filho. Baseado em relatório de sindicância interna do hospital, obtido após decisão judicial em ação de erro médico, o parlamentar sustenta que o anestesista não estava na sala e nenhum profissional agiu antes que uma enfermeira saísse do local e retornasse trazendo o anestesista.

Júnior foi reanimado após sete minutos. O entendimento da família é de que a demora em prestar socorro, mesmo com a pessoa estando dentro do centro cirúrgico, custou minutos preciosos. O jovem hoje que sorridente nas fotografias em passeios e confraternizações familiares, está preso a uma cama, sem qualquer autonomia.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

Segundo a resolução do Conselho Federal de Medicina, “o médico anestesista deve permanecer dentro da sala do procedimento, mantendo vigilância permanente, assistindo o paciente até o término do ato anestésico”.

Na ausência dele, o médico cirurgião deveria ter iniciado as manobras de ressuscitação, mas ele, de acordo com o processo, preferiu aguardar que uma técnica de enfermagem deixasse a sala de cirurgia e percorresse as instalações do hospital em busca do anestesista.

“A enfermeira que estava para fazer o monitoramento não estava no local que deveria estar também. Quem foi verificar a parada foi a enfermeira circulante. O cirurgião responsável tinha que ter parado a cirurgia e iniciado a ressuscitação. Ele não o fez e houve uma série de situações. Está tudo judicializado”, relata o pai.

CTI/HOME CARE

O paciente ficou internado 70 dias no CTI. Em agosto do ano passado, veio indicação médica de home care, diante de recorrentes infecções. Mas o hospital negou o atendimento e informou não dispor do serviço.

VIA-CRÚCIS

O Vereador Beto Avelar está numa “Via-Crucis”. O tratamento do filho é contada em processo de 1.646 páginas, que tramita desde 13 de junho de 2022 na 15ª Vara Cível de Campo Grande. O processo é contra a Instituição Adventista Centro Oeste de Promoção à Saúde; mantenedora do Hospital Adventista do Pênfigo, RC Gestão Empresarial Ltda; com sede no Rio de Janeiro e IOCG (Instituto Ortopédico de Campo Grande).