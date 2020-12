O vereador Odilon de Oliveira (PSD) avaliou como positivo o período de mandato na Câmara Municipal de Campo Grande. O parlamentar classifica que contribuiu para aprimorar a Legislação e enumerou os principais trabalhos deste período.

“Foram 94 Projetos de Leis, de minha autoria ou em parceria, além de 5 mil indicações buscando melhorias para a população de praticamente todos os bairros de Campo Grande. Tivemos uma atuação importante na defesa dos direitos da população, no combate à corrupção e na construção de uma Campo Grande melhor para se viver. Essas são bandeiras que não deixarei de empenhar. Como advogado, continuarei trabalhando com esse foco pela nossa Capital”, afirma Odilon de Oliveira.

O vereador agradeceu à família, especialmente ao pai, o ex-juiz Odilon de Oliveira, e à mãe, Maria Divina, ao prefeito Marquinhos Trad, aos vereadores da Capital, aos assessores e funcionários da Câmara Municipal e a todos os parceiros que estiveram juntos durante o mandato. “Cada um contribuiu para que muitas ideias fossem concretizadas e a dedicação esteve presente em todos os trabalhos. Um empenho que para sempre serei grato”, explica o vereador Odilon.

Entre os exemplos dessa luta, Odilon menciona as propostas para aumento da segurança pública, a redução do déficit de vagas nas creches da Capital, a Lei que reduziu a burocracia para regularizar imóveis, tanto para moradia quanto para o comércio, e o combate à violência obstétrica. Além disso, o vereador foi atuante na luta pelo fim dos abusos no estabelecimento do valor do IPTU, na CPI do Táxi, na transparência para as licitações e na fiscalização do Orçamento da Prefeitura.

Um ponto importante do mandato destacado pelo vereador Odilon foi a busca por moradias para as famílias do Linhão. “Nós acabamos com a favela do Linhão, onde 150 famílias sofriam com choques das linhas de alta voltagem de transmissão de energia elétrica que passavam por cima dos barracos. Um local onde não havia as mínimas condições para viver. Conseguimos levar as famílias para outro lugar e fundar, com o apoio do prefeito Marquinhos Trad, o Loteamento Aguadinha. Ali, olhos nos olhos, dá para sentir como nosso trabalho deu certo, consciente também que é preciso avançar para novos desafios que surgem na vida dessa comunidade” reitera Odilon de Oliveira.

“O mandato chega ao fim, mas temos muitas coisas que semeamos ao longo dos quatro anos. Vamos colher alguns desses frutos. Continuo parceiro da Câmara Municipal, do prefeito Marquinhos Trad e da população de nossa Capital. E mais, continuarei como um cidadão atuante e disposto para os próximos desafios”, conclui o vereador Odilon de Oliveira.