O vereador Otávio Trad (PSD) apresentou o projeto de lei nº 9.929/21, que autoriza a Prefeitura a estabelecer diretrizes e normas para inclusão do método de ensino híbrido na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (REME).

“Devemos acompanhar a modernidade da humanidade”, destacou o vereador. “E com a educação não pode ser diferente, nós temos que estar sempre evoluindo e com este projeto colocamos a possibilidade de expandir o ensino pelo mundo digital, o que irá contribuir para a formação dos estudantes campo-grandenses”, completou.

Para o vereador, a inclusão do ensino híbrido é uma forma de adaptação de um dos segmentos mais impactados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Segundo o projeto, parte da aplicação do conteúdo ocorrerá em sala de aula e outra parcela se dará de forma online.

A proposta ainda prevê que o novo método deve alcançar todos os estudantes da rede municipal, tanto àqueles que têm acesso à internet, quanto àqueles que não têm. Para os alunos sem acesso à internet, as aulas deverão ser disponibilizadas por meios digitais alternativos como TV, rádio e mídias de DVD ou pendrive.

Ensino híbrido – Uma das principais tendências da educação no século XXI, o ensino híbrido consiste em aliar os métodos de aprendizado presencial e online. A metodologia incentiva as instituições a refletirem sobre a organização das salas de aula, o planejamento pedagógico, formação dos professores, entre outros.

Autoria cidadã – Esta proposição é fruto da ideia da Professora Maria Helena Santana Reis, que é graduada em pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS – especialista em educação especial, em organização do trabalho pedagógico do professor alfabetizador e em mídias na educação.

#PraCegoVer: Fotografia. Vereador Otávio Trad, visto da cabeça até a cintura, de máscara preta e branca, camisa cinza. Ele está sentado em uma cadeira no plenário da Câmara Municipal com as mãos cruzadas. Fim da descrição.