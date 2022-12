As emendas impositivas e ordinárias apresentadas pelo vereador Otávio Trad (PSD) foram incorporadas à LOA (Lei Orçamentária Anual) e garantem recursos para acessibilidade e inclusão, saúde pública e lazer e esporte. Somando R$ 200 mil os investimentos obrigatórios serão destinados ao Centro Municipal de Interpretação de Libras (CMIL), duas unidades de saúde e uma praça.

O projeto de lei 10.765/22, que estima a receita e fixa a despesa do município de Campo Grande para o exercício financeiro de 2023 e prevê R$ 5,4 bilhões para o orçamento para o próximo ano, foi aprovado nesta quinta-feira (8), em primeira e segunda discussão pelos vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande.

“Este ano nós vereadores conquistamos mais uma ferramenta importante para dar vazão às demandas que recebemos diariamente pela população campo-grandense. Pela primeira vez temos emendas que serão obrigatoriamente executadas pela Prefeitura”, avaliou. “Nosso foco foi investir em áreas que já são prioridades no nosso mandato e precisam de atenção”, completou.

Entre as emendas impositivas está a reestruturação e ampliação CMIL, criado pela Lei 6.341/19, de autoria do parlamentar e que vem sofrendo com a falta de incentivo público.

Para a saúde pública o vereador apresentou emendas para fortalecer e qualificação das ações e serviços de Atenção Primária à Saúde e de média e alta complexidade, investindo na UPA Moreninhas e na UBS Estrela do Sul. Completando os recursos impositivos, Otávio destinou recurso para a revitalizar e reformar da praça localizada no Bosque Camburé, no Bairro Oliveira.

Já entre as emendas ordinárias, que não terão execução obrigatória, está a reforma e revitalização de uma praça no Bairro Parque do Sol e a implantação do Projeto Inclua, um aplicativo de tradução simultânea para deficientes auditivos e pessoas surdas.