O vereador Otávio Trad (PSD) foi indicado, na sessão ordinária desta terça-feira (23), para presidir a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Campo Grande. “Darei continuidade a um trabalho que tem dado certo. A Comissão de Justiça é uma mistura de qualidade técnica com atuação política e iremos continuar fazendo um trabalho em prol da sociedade de Campo Grande”, pontuou o vereador.

Também fazem parte da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final o vereador William Maksoud (PTB), como vice-presidente e os vereadores Clodoilson Pires (PODEMOS), João César Mattogrosso (PSDB) e Marcos Tabosa (PDT), como membros. De acordo com o regimento interno da Câmara Municipal de Campo Grande compete à Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final “manifestar-se em todas as proposições que tramitem na Casa quanto aos aspectos constitucional, legal e regimental”.

Trajetória – Desde o primeiro mandato, o vereador Otávio Trad participou da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final da qual foi membro, vice-presidente e presidente ao longo de quatro anos. Já no segundo mandato, o vereador Otávio Trad assumiu a presidência da CCJ.

Comissões – Além de presidir a Comissão de Justiça, o vereador Otávio Trad também integra a Comissão Permanente de Defesa do Consumidor, Comissão Permanente de Legislação Participativa e a Comissão Permanente de Acessibilidade. “Eu procuro sempre participar das comissões na qual eu tenho intimidade maior com determinada matéria, assim eu posso contribuir o máximo com Campo Grande”, completou.

#PraCegoVer: Fotografia. Vereador Otávio Trad, visto de lado, de máscara azul, camisa branca e terno preto, fala ao microfone no plenário da Câmara Municipal de Campo Grande durante a sessão ordinária desta terça-feira. Fim da descrição.