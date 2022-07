Como pré-candidato a deputado estadual pelo PSD, o vereador de Campo Grande Otávio Trad quer desenvolver a sua experiência de 10 anos como legislador para Mato Grosso do Sul. “Precisamos humanizar nosso Estado, pensar no futuro de cada família que vive em MS, ter um Estado mais inclusivo em todas suas esferas”, destacou.





Em seu terceiro mandato, o parlamentar é considerado um dos mais atuantes em Campo Grande. Lidera o número de melhorias para cidade e a cada ano aumenta seu protagonismo no plenário da Câmara Municipal.





Tornou-se conhecido por atuar na política pública de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência. Para comunidade surda criou o Centro Municipal de Libras; para os cegos implementou a audiodescrição de imagens e criou a campanha de combate ao capacitismo, qualquer tipo de preconceito contra as pessoas com deficiência.





Otávio Trad acredita que políticas públicas devem ser idealizadas para quem precisa. Focado na redução e facilitação de pagamento de impostos, criou a lei do parcelamento do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis).





O vereador também demonstra apoio ao empreendedorismo e lazer, criou o corredor gastronômico no bairro Mata do Jacinto e o projeto Domingo em Família na Afonso Pena.





Com experiência, juventude e a aprovação das lideranças partidárias, o parlamentar municipal vai lançar o seu nome à disposição do PSD nas eleições estaduais.





“O sul-mato-grossense quer oxigenar a assembleia legislativa. Me sinto pronto para esse desafio”, afirma Otávio.





Formado em Direito na Universidade Católica Dom Bosco e pós-graduado em Processo Civil, é advogado atuante. Sua trajetória política começou em 2012, quando foi eleito o vereador mais jovem naquela legislatura, foi reeleito em 2016 e 2020, e há 6 anos preside a Comissão de Justiça da Câmara Municipal.





Sobre o desafio, o pré-candidato ressalta o compromisso e a responsabilidade com a população. “Sempre tive coragem e responsabilidade para enfrentar os problemas reais de nosso povo. Ouvir o povo e estar próximo dele foi nosso maior acerto para que as decisões sejam sempre tomadas em conjunto”, finaliza.