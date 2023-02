O vereador Otávio Trad (PSD) foi reconduzido e continuará a presidir a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Campo Grande. A composição das comissões para o biênio 2023 – 2024 foi publicada no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), desta quarta-feira (dia 8).



“Nosso trabalho dentro da Comissão sempre foi e continuará sendo pautado por uma atuação técnica para analisar os aspectos constitucional, legal e regimental das propostas que tramitam na Câmara. A experiência que adquirimos ao longo desses três mandatos garantem nosso compromisso de continuar fazendo um trabalho em prol da sociedade de Campo Grande”, pontuou o vereador.



Desde o primeiro mandato, o vereador Otávio Trad participa da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, inicialmente como membro, em seguida como vice-presidente. Em 2017 assumiu a presidência da CCJ.



Também fazem parte da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final o vereador William Maksoud (PTB), como vice-presidente e os vereadores Clodoilson Pires (PODEMOS), Paulo Lands (Patriota) e Papy (Solidariedade) como membros.



Outras comissões – Além de presidir a Comissão de Justiça, o vereador Otávio Trad também integra a Comissão Permanente de Defesa do Consumidor, Comissão Permanente de Legislação Participativa e a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Acessibilidade.