O vereador Otávio Trad (PSD) enalteceu e indicou o filme “CODA – No Ritmo do Coração”, ganhador do Oscar de Melhor Filme neste ano, durante a sessão ordinária desta quinta-feira (02). O parlamentar apresentou Moção de Congratulação ao longa-metragem, que conta a história de uma jovem ouvinte em uma família de surdos.



“Esse filme aborda a dificuldade da inclusão, da integração da comunidade surda na sociedade. É uma aula de acessibilidade”, disse. “E me sensibilizei muito com a história pois a inclusão das pessoas com deficiência tem sido prioridade nos meus mandatos”, completou.





Otávio ainda destacou a importância da Libras (Língua Brasileira de Sinais) na sociedade. “Foi por entender essa necessidade que me debrucei sobre projetos da Câmara e fui o autor da Lei n° 6.341/19, que criou o Centro Municipal de Interpretação de Libras. Hoje ele é uma realidade, que está transformando a vida dos campo-grandenses surdos”, explicou.





O Centro Municipal de Interpretação de Libras funciona com três profissionais intérpretes de libras e três tipos de atendimentos: presencial, in loco e eventos. O atendimento presencial é realizado no próprio CMILCG, localizado na Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos.





Já o atendimento in loco presta assistência em audiências judiciais, atendimentos médicos na rede pública de saúde, em entrevista de emprego, em agências públicas e órgãos da Prefeitura. Os intérpretes também estão disponíveis para ações realizadas por unidades e órgãos municipais, organizações da sociedade civil, associações, instituições e entidades sem fins lucrativos que atuam diretamente no atendimento de pessoas surdas.





O CMILCG está localizado na Rua Barão do Rio Branco, 2260 (em frente ao Belmar Fidalgo). O funcionamento é de segunda a sexta, das 07:30 às 11h/ 13h às 17:30.





A Moção de Congratulação, em nome da Câmara Municipal de Campo Grande, foi destinada à Diamond Films, distribuidora responsável pela reprodução do filme no Brasil.



#PraCegoVer: Fotografia. Vereador Otávio Trad, visto da cabeça até a cintura, de camisa cinza. O parlamentar está sentado atrás de uma mesa com um celular, papéis e uma caneta. Ao fundo estante e uma janela. Fim da descrição.