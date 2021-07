Com o encerramento do primeiro semestre de 2021, o vereador Otávio Trad (PSD) faz um balanço das atividades parlamentares do início do seu terceiro mandato. Entre os destaques estão a lei de acessibilidade, ações sociais e pedidos atendidos. Entre janeiro e junho, o parlamentar apresentou 10 projetos de leis, entre eles o PL nº 10.009/21, que institui o Dia Municipal do Sistema Braille em Campo Grande.

A data será comemorada em 3 de junho, em homenagem a Nazareth Mendes Silva, primeira professora do Sistema em Mato Grosso do Sul. “Inclusão e acessibilidade já fazem parte da minha atuação desde o meu segundo mandato e continua sendo uma prioridade pois são assuntos que devem estar presentes na vida de cada um de nós, não apenas das pessoas com deficiência. A data é um marco importante para refletir sobre a nossa realidade enquanto Capital e em como podemos sempre avançar”, defende.

Já entre os projetos que tramitam na Casa de Leis estão o PL nº 10.030/21, que prevê a regulamentação os serviços de Day Care, as famosas creches para cachorros, e de hospedagem para pets; e o PL nº 10.169/21, que institui o projeto “Vizinho Solidário”, de incentivo à criação voluntária de redes de vizinhos que cooperem para a vigilância do bairro. O vereador também é autor de mais de 1.300 indicações, enviadas ao Executivo solicitando melhorias para bairros da Capital e realizou três ações sociais ao longo do semestre, como a arrecadação de cestas básicas, a Macarronada Solidária e a campanha do agasalho.

Com o início da vacinação contra a Covid-19, o vereador apoiou a logística de imunização de idosos que vivem em asilos e que estão acamados, cedendo veículo e equipe para levar profissionais de saúde até as instituições. “Neste segundo ano em pandemia trabalhamos intensamente, seguindo todas as medidas de biossegurança, e iremos continuar atuando com muita responsabilidade na luta contra essa doença e na retomada da economia da nossa Capital”, completou.

Terceiro mandato – Eleito pela primeira vez, em 2012, Otávio Trad foi reeleito em 2016 e em 2020. Na legislatura atual é líder do PSD na Câmara, presidente da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, e membro da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor, da Comissão Permanente de Legislação Participativa e da Comissão Permanente de Acessibilidade.

#PraCegoVer: Fotografia. Ao fundo no plenário estão vereadores e servidores da Câmara Municipal. Em primeiro plano está o vereador Otávio Trad (PSD), de pé, visto da cabeça até a cintura, de máscara branca, camisa listrada branca e azul, gravata e terno preto. Fim da descrição.