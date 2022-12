O vereador Otávio Trad (PSD) homenageou a advogada Dra. Tânia Noronha e a presidente da ADVIMS (Associação dos Deficientes Visuais de Mato Grosso do Sul), Áurea Sena com a entrega da primeira Medalha Legislativa “Luta pela Acessibilidade e Inclusão”.

“Homenagear pessoas que lutam pela acessibilidade e inclusão tem um significado especial para mim, porque essa também é uma bandeira que eu levanto. E entregar a Medalha Legislativa para Dra. Tânia e para a Áurea foi ainda mais especial porque são amigas que a vida me deu, e que me mostram a sociedade que devemos construir juntos”, afirmou.

Durante a solenidade o vereador usou recursos de acessibilidade para garantir a inclusão, como a audiodescrição de sua imagem, da medalha e do certificado. “Parabenizo por toda a atuação que vem transformando Campo Grande e podem sempre contar comigo”, completou.

A homenagem foi criada na Casa de Leis por meio da Resolução nº 1.331/19. De acordo com o texto da Resolução, podem ser homenageadas pessoas com deficiência visual, auditiva, mental, física e múltipla, assim como ativistas que buscam interceder pela acessibilidade e inclusão.

Conheça os homenageados do vereador Otávio Trad:

Aurea Sena da Silva Sobrinho

Aurea Sena da Silva Sobrinho, fundadora e atualmente presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Mato Grosso do Sul/ADVIMS, pelo segundo mandato. Foi atleta representante do Mato Grosso do Sul nas modalidades: natação, lançamento de disco, corrida e salto em altura. Atuou em várias instituições, tais como: representante das mães na diretoria da Pestalozzi, na criação do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, sendo primeira presidente eleita, representou a ADVIMS no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência.

Tânia Regina Noronha Cunha

Tânia Regina Noronha Cunha é advogada, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Mato Grosso do Sul 2021/2022, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Acessibilidade da OAB/MS. É especialista em Direito do Estado pela Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, especialista em metodologia da educação especial, dois conferidos pela UNAES. Em 2022 recebeu o Prêmio Direitos Humanos do estado de Mato Grosso do Sul.