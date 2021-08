O parlamentar entregou ao titular da Sidagro, Rodrigo Terra, minuta do projeto desenvolvido pela Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo. O vereador Otávio Trad (PSD) entregou ao secretário municipal de inovação, desenvolvimento econômico e agronegócio, Rodrigo Terra, a minuta do projeto de lei para contribuir com o desenvolvimento da nova Lei da Inovação de Campo Grande.

A proposta entregue foi elaborada pela Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo da Câmara Municipal, na qual o parlamentar foi presidente. “Retomamos o trabalho que iniciamos em 2017, e entrego o que foi desenvolvido pela Comissão para contribuir com o projeto que o Município está desenvolvendo”, destacou.

O parlamentar ainda destacou a importância desta legislação para a Capital. “A inovação não se resume a ferramentas tecnológicas, é também uma nova maneira de pensar e se comportar para buscar soluções para problemas da sociedade. E poderá ter um papel importante na retomada da economia”, completou. Conforme o titular da Sidagro, Rodrigo Terra, o projeto será usado como base para a construção dessa nova Lei da Inovação e para o funcionamento do Parque de Inovação da Avenida Calógeras.

#PraCegoVer: Fotografia. Vereador Otávio Trad, visto da cabeça até os pés, de máscara branca, casaco e cachecol preto, calça jeans, está entregando o documento ao titular da Sidagro, Rodrigo Terra, que está à sua esquerda. Ao lado do secretário também estão os servidores do setor de inovação e do setor jurídico da pasta, Diego e Júlio. Todos estão de máscara. Fim da descrição.