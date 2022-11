Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, o vereador Otávio Trad (PSD) homenageou o quilombola, Anderson dos Santos da Silva, e o líder religioso, Pai Deá, durante a Sessão Solene de outorga da Medalha Zumbi dos Palmares

A cerimônia foi realizada na noite desta quarta-feira (dia 23), no plenário Oliva Enciso, na Câmara Municipal de Campo Grande.

“Parabenizo cada um de vocês pela representatividade e podem contar com o nosso trabalho na luta pela construção de uma sociedade mais justa para todos”, destacou o parlamentar.

Conheça os homenageados do vereador Otávio Trad:

Deamir Lemes Ribeiro (Pai Deá)

Pai Deá é um líder religioso Babálorixá do Axé Imukaindé, Presidente da Federação das Religiões dos Povos de Terreiro MS -Ajô Nilê e cofundador do Colegiado Setorial da Cultura Afro de Campo Grande. Há mais de 30 anos, trabalha em nome da visibilidade e direitos dos Povos de Terreiro/Matrizes Africana e pela Igualdade e Consciência Racial.

Anderson dos Santos da Silva

Descendente de Dionísio, nasceu na comunidade remanescente de quilombolas Furnas do Dionísio, em Jaraguari-MS, onde atuava no Festival da Rapadura e na Comunidade Nossa Senhora do Rosário. Mudou-se para Campo Grande e hoje mora na comunidade quilombola Tia Eva, onde se dedica à atuação na Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito.