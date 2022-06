Os corredores da Câmara Municipal passam a ter, a partir de agora, mensagens de prevenção ao suicídio e apoio emocional. O vereador Otávio Trad (PSD) iniciou a fixação de cartazes do Grupo Amor Vida, em cumprimento a Lei n° 6.499/20, de sua autoria.



Os cartazes, além de terem palavras de acolhimento, também divulgam o número de telefone 0800 da Associação. “Este é um projeto importante para Campo Grande”, ressalta o vereador. “Ter uma mensagem de acolhimento cada vez mais próxima da população e em todos os tipos de lugares pode fazer a diferença na vida de alguém”, completou.



De acordo com a legislação, o cartaz será afixado em locais de grande circulação de pessoas, como terminais rodoviários, veículos de transporte coletivo, unidades de saúde, hospitais, escolas, e nos órgãos públicos municipais. “Parabenizo o presidente desta Casa de Leis, vereador Carlão, pela sensibilidade e apoio desta ação tão necessária nos dias de hoje”, finalizou.



0800 – O Grupo Amor Vida presta serviço humanitário de prevenção do suicídio mediante o apoio emocional à pessoa em crise, via telefone ou, em casos extraordinários, presencial. A associação atende pelo telefone 0800 750 5554.



#PraCegoVer: Fotografia. Vereador Otávio Trad, visto de lado, da cabeça até a cintura. Ele está de óculos, uma camisa rosa e um suéter azul escuro colando o cartaz do Grupo Amor Vida na entrada da Câmara Municipal. Fim da descrição.