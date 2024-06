Vereador Otávio Trad homenageia lideranças da comunidade Evangélica

O vereador Otávio Trad participou da Sessão Solene em comemoração ao Dia Municipal do Pastor Evangélico, realizada na quarta-feira (20), no plenário da Casa de Leis. Os homenageados receberam do parlamentar a Medalha Legislativa Pastor Evangélico “Apóstolo Edilson Vicente da Silva”, comenda criada por meio da Resolução n. 1.272/18.

De acordo com o vereador, são grandes lideranças da comunidade e que merecem todo esse reconhecimento.

HOMENAGEADOS – Edivaldo Francisco Alves Pereira – Natural da cidade de Ferreiros, em Pernambuco. Chegou em Campo Grande no ano de 1993. Casado com Cristiane Martins Pereira Alves e pai do João Pedro Francisco Alves. É artista plástico e Pastor da Igreja Palavra de Cristo, localizada no Jardim Colúmbia. Maria Aparecida de Lima Zacarias – Conhecida como Pastora Mara Zacarias, congrega na Assembleia de Deus Missões, é uma das diretoras da União Feminina de Campo Grande (UFADECAMP). É casada com o presbítero Milton Bobadilha Zacarias, mãe e avó. Mauro José Mascarenhas de Freitas – Natural da cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, veio para Campo Grande aos 10 anos com os pais Clodomiro de Freitas e Yracema Mascarenhas de Freitas. Casado com a Pastora Elenir há 10 anos, foi tesoureiro da igreja sede, cooperador, diácono e professor da Escola Bíblica. Atualmente é pastor na Congregação da Igreja Templo de Oração Família Cristã, no bairro Iguatemi, em Campo Grande. Victor Hugo Cunha Rodrigues – Exerce seu chamado pastoral há 11 anos e há 8 é Pastor Sênior (presidente e fundador) da Igreja Plenitude da Fé em Campo Grande. Casado com a Pastora Abia Miranda, pai de 3 filhos Yan, Eloah, Nathan.