O vereador Otávio Trad (PSD) parabenizou o novo desembargador do TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), Sérgio Mazina Martins. Campo-grandense, o magistrado foi empossado na tarde desta quinta-feira (28). “Para nós campo-grandenses é um orgulho ter um desembargador no TJSP e ter uma referência dentro de um dos maiores centros jurídicos do nosso país”, destacou. “Esse orgulho aumenta por conhecer toda a sua trajetória”, completou.

Nascido em Campo Grande, Sérgio Mazina Martins é filho de José Leandro de Oliveira Martins e Maria Terezinha Mazina Martins. Estudou no Colégio Dom Bosco antes de se mudar para São Paulo onde se formou em Direito na USP (Universidade de São Paulo). Começou a carreira advogando. Foi procurador do Estado de São Paulo entre 1984 e 1990, quando foi nomeado juiz substituto e iniciou a magistratura. Em 20 anos foi Juiz de Direito de 1ª Entrância, Juiz de Direito de 3ª Entrância, Juiz de Direito de Entrância Especial e Juiz de Direito de Entrância Final.

#PraCegoVer: Fotografia. Desembargador Sérgio Mazina Martins, visto da cabeça até os ombros, de camisa branca, gravata e terno preto. Ao fundo estante de livros. Fim da descrição.