Após reunião com moradores do bairro Rita Vieira, o vereador Otávio Trad (PSD) solicitou, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal desta quinta-feira (5), ronda policial e patrulhamentos nos trajetos e pontos de ônibus da região. “Ontem estive no Rita Vieira, na casa do Márcio e de toda sua família, e eles me solicitaram algo para resolver um problema crônico da nossa cidade, que é o transporte coletivo agravado pela segurança pública em nosso município”, disse o parlamentar.

De acordo com os moradores da região, a espera pelo transporte público está perigosa. “O que está acontecendo? As pessoas vão de manhã cedo para o ponto, esperam o ônibus e os criminosos estão aproveitando esse momento para fazer assaltos e roubos”, completou.



Para Otávio esta é uma questão pontual. Durante sua fala na tribuna, o vereador destacou o trabalho dos agentes da segurança pública. “Apesar de termos a convicção de que a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e a nossa Guarda Municipal têm um dos melhores trabalho a nível nacional, mas pontos específicos como esse devem ser melhorados”, finalizou.



