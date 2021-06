O vereador Papy (Solidariedade) foi um dos 26 vereadores de Campo Grande que votou, na sessão de terça-feira (1º), pela aprovação dos projetos de lei que vão melhorar os investimentos e ações da Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funesp). O vereador defendeu destinar recursos parados do Fundo de Esporte para outras finalidades esportivas.

“Acho que esse dinheiro vai valer de grande valia para operação que ele [Claudinho Serra] pretende fazer aqui em Campo Grande. Ele mandou para mim algumas coisas que vão utilizar parte desse dinheiro, fora recuperação de espaços públicos, equipamentos públicos, porque é fundamental você ter o equipamento bem cuidado, principalmente na periferia, e não ser usado pela população por estar ocupado por outras pessoas, que não usam o equipamento público da maneira como deveria se usar”, afirmou vereador Papy.

O Projeto de Lei 10.038/21, altera o Plano Plurianual 2018/2021, com o objetivo de apoiar e subsidiar programas, projetos e ações de esporte e lazer, na capital. O programa inclui, conforme Mensagem do Executivo, parcerias com associações, ligas e federações, para recuperar, reformar e requalificar equipamentos comunitários de esporte e lazer, investir em atletas e equipes de alto rendimento.

Os vereadores também aprovaram o Projeto de Lei 10.043/21, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1 milhão. A proposta tem objetivo de viabilizar a operacionalização do Fundo Municipal de Esporte e Lazer.

“Mas aqui está relacionado o recurso em investimento em ciência, investimento em tecnologia, investimento no profissional de educação física, investimento no esporte amador. Aqui tinha R$ 250 mil para grandes eventos em Campo Grande e, por causa do coronavírus, não vai ser utilizado para esse fim e vai ser utilizado para o esporte amador na localidade dos bairros”, ressaltou Papy.