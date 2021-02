Vereador Papy participa de reunião sobre a volta das aulas em Campo grande com Secretária Municipal de Educação. Na manhã desta terça-feira (09/02) a Secretária Municipal de Educação, Elza Fernandes, esteve na Casa de Leis respondendo as dúvidas dos vereadores sobre a volta das aulas em Campo Grande, Papy participou do debate com os outros vereadores e as aulas permanecerão no primeiro semestre de forma remota, o vereador é a favor desta decisão devido à questão da pandemia.

A Secretaria já está fazendo o planejamento para o retorno de forma híbrida (parte da turma no ensino presencial e parte no on-line) e com turmas reduzidas, conforme ocorre nas escolas particulares desde o fim do ano passado. Por enquanto, as aulas seguem de forma remota, além dos cadernos impressos disponibilizados pelas escolas, os alunos continuam a ter acesso às aulas por meio da TV Reme (canal 4.2 da TV, e Youtube), Rádio Reme (aplicativo) e outros meios utilizados por professores e pelas unidades escolares (aplicativos de conversa com vídeos e áudios.