O vereador Papy juntamente com a vereadora Camila Jara, nesta terça-feira (09), oficializou um pedido de providências à SES (Secretaria Estadual de Saúde), para inclusão das aldeias indígenas urbanas no Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19. O documento foi assinado por todos os parlamentares e entregue esta manhã ao secretário estadual Saúde de Mato Grosso do Sul Geraldo Resende. Segundo Papy, toda a Casa de Leis está empenhada em garantir a imunização para toda a comunidade indígena, não apenas os aldeados. “Temos uma população indígena muito grande vivendo na nossa cidade, e o Plano Nacional de Imunização não os colocou como prioridade. Viemos reivindicar para que eles entrem nessa prioridade. O secretário recebeu muito bem, e colocou uma estratégia para a gente trabalhar com as vacinas que sobrarão em relação aos aldeados, e as sobras de Campo Grande, para repartir com os indígenas que vivem e trabalham na cidade”, disse.