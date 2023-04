Vereador Paulo Lands faz apelo contra PL da Censura

O Vereador Paulo Lands fez uso da Palavra Livre em defesa da liberdade, se referindo ao PL 2.630, projeto de lei que dá ao executivo o poder de censurar a liberdade de expressão.

“É preciso dizer NÃO ao PL 2.630! Liberdade de expressão e democracia são indissociáveis. Não há meios de defendermos a democracia se formos tolhidos de expressar as nossas opiniões”.

O vereador fez um apelo aos 8 Deputados Federais eleitos no estado do Mato Grosso do Sul, para que votem contra esse projeto, que se aprovado caminha a passos largos para uma ditadura.

“Caso o PL da Censura passe, a internet no Brasil ficará irreconhecível. Querem calar toda uma nação, retirando sua liberdade, pois a internet trouxe informações que alguns meios de comunicações jamais traria. Por que é mais fácil censurar do que dar educação de qualidade a população para que saibam identificar uma notícia falsa.”

Para quem achou que era teoria da conspiração, bem -vindo à 1984!