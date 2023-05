Vereador Paulo Lands presta homenagem ao Bar Maracutaia

O Vereador Paulo Lands prestou homenagem ao Bar Maracutaia e a seus colaboradores.

Jennifer, Christian e Reinaldo estiverem no quadro “Famosos da Internet” do Programa da Eliana no SBT, após a repercussão de vídeos descontraídos que são compartilhados nas redes sociais.

Representando os mais de 70 colaboradores, os três funcionários receberam em mãos a Moção de Congratulação.

“O Bar Maracutaia é referência em Campo Grande pelos serviços prestados e pela valorização de seus funcionários, nada mais justo que homenagear pessoas da nossa terra, da nossa Capital. Já fui garçom em uma pizzaria, ia de bicicleta do Marcos Roberto até o bairro Santa Fé, para exercer essa profissão tão importante que muitas das vezes não é reconhecida como deveria” declara o vereador.