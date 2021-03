O vereador Professor Juari destinou 180 mil reais, em emendas parlamentares, para 17 instituições de Campo Grande. Dentre elas foram destinados 15 mil reais, na ação coletiva dos vereadores, que entregaram uma ambulância para a Santa Casa.

Sendo presidente da Comissão Permanente de Educação e Desporto da Câmara Municipal, o Vereador Professor Juari preza pelas instituições desportivas do município, que devido a pandemia de Covid-19, foram obrigadas a cancelar os campeonatos. A Associação Top Spin de Tênis de mesa de Campo Grande foi uma das associações escolhidas pelo vereador para receber recursos financeiros, a fim de valorizar e manter o esporte vivo. Os recursos foram divididos para que possam auxiliar o maior número de instituições e associações que dependem de doação ou patrocínio para sobreviver.

Dentre as instituições beneficiadas estão Projeto + 1 – Associação de Amparo à Família, Movimento de Associadas Gestantes e Mulheres em Ação (Instituição Magna) e o SIRPHA – Lar do Idoso. Ao todo são 7 instituições de saúde, inclusive a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e 10 de Assistência Social.

O vereador Professor Juari afirma que as instituições foram escolhidas com base nas necessidades individuais de cada associação. “Gostaríamos de ajudar a todas as instituições sociais e de saúde, mas infelizmente, devido ao valor limitado de recursos que temos, precisamos filtrar e organizar quem será agraciado por vez. Hoje, escolhemos priorizar 17 instituições que prestam um trabalho de assistência social e saúde na nossa capital, sendo áreas responsáveis em atender a nossa população, em tempos de pandemia ou não, mas que efetivamente tem ajudado muitas pessoas.”

Na área social, as instituições contempladas são:

Asilo São João Bosco

Associação de Pais e Amigos do Autista – AMA

Sirpha Lar do Idoso

Instituição de Desenvolvimento Evangélico

Associação Assistencial Horizonte

Projeto + 1 – Associação de Amparo a Família

Amigos da Criança e do Adolescente -ACA

Associação Top Spin de Tênis de mesa de Campo Grande – MS

Associação de Amigos do Bairro Dom Antônio Barbosa – Projeto “Asas do Futuro”

Movimento de Associadas Gestantes e Mulheres em Ação – Instituto Magna

As instituições de saúde contempladas são:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande – APAE

Santa Casa Campo Grande

Associação Cidade dos Meninos

Movimento de Apoio Social Campo-Grandense – MASC

Secretaria Municipal de Saúde Pública – SESAU