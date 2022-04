Com o objetivo de manter-se próximo da população, o Vereador Professor Juari realiza neste mês a ação do gabinete itinerante nas regiões do Anhanduizinho e Imbirussu, onde poderá identificar demandas dos moradores em relação aos serviços públicos necessários para as referidas regiões.

Trata-se da continuidade do trabalho do parlamentar, iniciado na região Bandeira, que busca levar a estrutura do gabinete na Câmara Municipal para os bairros de Campo Grande. Nesta ação, realizam-se orientações, indicações de melhorias e projetos, visitas aos moradores e comércios, prestação de contas e encaminhamentos para agências de emprego. “Quero estar presente em todas as regiões de Campo Grande, ouvindo e acolhendo as demandas dos cidadãos. Me marcou muito visitar belíssimos projetos sociais que, em muitas ocasiões, contavam apenas com os recursos dos voluntários como fonte de sustentação”, afirma Juari. Nas primeiras ações de abril, o parlamentar e os colaboradores do gabinete já passaram pelos bairros Aero Rancho, Paulo Coelho Machado e Guanandi. Esta atuação representa o real papel do Vereador, que é estar dentro das comunidades e

ser porta-voz dos anseios da população perante a administração pública. Ao longo do mês Juari continuará sua caminhada pelos bairros de Campo Grande: “As regiões Anhanduizinho e Imbirussu juntas possuem mais de 200 mil moradores. O comércio informal é muito grande e precisa de apoio do poder público

com crédito, cursos de qualificação, infraestrutura urbana de qualidade e serviços públicos impecáveis. São polos com potencial imenso para gerar emprego e renda. Vamos construir pontes para trazer os investimentos necessários de modo que contribuam para a valorização dos bairros e tragam mais qualidade de vida às famílias. Estamos juntos e apoiando sempre”, ressalta Vereador Professor Juari.