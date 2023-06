Vereador Professor Juari ressalta em audiência importância da educação especial

Com o tema: “Onde Estamos e para onde Devemos Avançar?”, foi realizada na última segunda-feira (5), no Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande, audiência pública para analisar o cenário da educação especial no município. A necessidade da proposição surgiu após o presidente da Comissão de Educação e Desporto, vereador Professor Juari receber reivindicações de diversos setores envolvidos.

Foram recebidas demandas de pais e responsáveis de estudantes com deficiência, entidades, lideranças políticas, do setor da Educação, Saúde e a população da capital que lotou o plenário. Com base nas pontuações apresentadas ao longo da audiência, foi elaborado um documento com os encaminhamentos que serão enviados ao Poder Executivo.

“Abordamos ainda a necessidade de realização de concurso público para a etapa da educação infantil que atenda a faixa de idade 0 a 3 anos, que infelizmente estão fora do atendimento especializado”, adiantou o vereador.

O vereador Professor Juari reforçou que a colaboração da população, dos órgãos e entidades envolvidas no debate, foi de extrema valia: “A participação foi fundamental e oportuna para dialogarmos com a Prefeitura Municipal de Campo Grande. É uma construção que já dura algum tempo, mas que pretendemos fazer renderem bons frutos para os estudantes, famílias e professores”, detalhou.

A comissão formada durante a audiência também sugere e se coloca à disposição no planejamento técnico, estratégico e na busca por parceiros, na criação do Centro Especializado em Reabilitação para diagnóstico e acompanhamento de crianças e adolescentes.

Professor Juari também enfatizou a importância na celeridade em laudar aos pacientes que necessitam da educação especial inclusiva. “Atender à população, acompanhar e fiscalizar as ações nos coloca em posição de otimismo, para que os anseios desse público sejam atendidos no mais curto espaço de tempo”, ressaltou.

“Agradecemos a toda Comissão de Educação, aos vereadores presentes, todas as autoridades, à população e ao Deputado Federal Beto Pereira”, finalizou o professor vereador Juari.