No dia 24 de novembro o Vereador Professor Juari esteve com parte de sua equipe de assessores em uma reunião com Antônio Carlos Videira, Secretário de Justiça e Segurança Pública de Estado MS. Um dos objetivos da reunião proposta pelo vereador foi levar os anseios da população de Campo Grande no que se refere a segurança pública.

O Secretário se dispôs não apenas ouvir as proposições do vereador, mas também explicou onde a Secretaria de Segurança de Justiça e Segurança Pública pode atuar para solucionar as dificuldades enfrentadas no campo da segurança. Durante o encontro foi amplamente discutida a relação entre segurança e educação, dando-se destaque ao “Programa Escola Segura, Família Forte” do Governo de MS. O referido programa foi criado em 2017, com o objetivo de trazer segurança e aproximar as forças de segurança e a comunidade escolar, através de rondas e patrulhamento nas regiões das unidades escolares.

O “Programa Escola Segura, Família Forte”, tornou-se referência internacional por ter sido eleito em uma convocatória do Banco de Desenvolvimento da Corporação Andina de Fomento (CAF). Essa instituição financeira tem como objetivo medir o impacto do Programa em termos de redução da criminalidade e melhoria dos indicadores escolares (avaliações institucionais como: Prova Brasil, SAEMS e outros).

A eficácia do Programa é demonstrada pelos relatos de gestores, professores e toda comunidade escolar, destacando o quanto o estreitamento dos laços com a segurança vem contribuindo para a melhoria na interlocução com a toda a comunidade. O Programa vem sendo desenvolvido em 155 escolas municipais e estaduais em todo o estado, e o resultado demonstra uma gradativa redução nos números de ocorrências registradas por escolas e até mesmo no entorno das unidades escolares.

“Quando se investe em educação, reduz a necessidade de investimentos em segurança”, citou Videira, bandeira esta defendida pelo vereador Professor Juari.

Com a proposta de um mandato participativo, o vereador segue buscando reuniões com gestores públicos a fim de apresentar demandas e buscar soluções que visam a melhoria da qualidade de vida da população de Campo Grande.