O Vereador Professor Juari esteve nesta sexta-feira (28) em Brasília, para alinhar projetos para Campo Grande. Entre as agendas com alguns parlamentares do Estado, destacamos o encontro com o senador Nelsinho Trad (PSD), quando foi possível dialogar sobre a viabilização de Projeto de Lei para criação do Piso Nacional dos Profissionais Administrativos da Educação. Na oportunidade, o vereador destacou que a lei 11.738/2008, que regulamenta o piso salarial nacional do magistério público, não contempla os profissionais administrativos das escolas. Por fim, o vereador se colocou à disposição para eventuais esclarecimentos acerca do assunto e, junto com a bancada federal, encontrar a melhor solução para este tema.