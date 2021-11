Na tarde da última quarta-feira (17) o Vereador Professor Riverton esteve na sede DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) em Campo Grande, juntamente com outros vereadores e representantes do Bairro Maria Aparecida Pedrossian, em busca da liberação para colocação de semáforo e adequação para travessia na entrada.

A reunião foi motivada por conta do apelo da população, devido ao grande risco de acidentes no referido local, na ocasião a autorização foi assinada pelo superintendente Regional do DNIT no estado de Mato Grosso do Sul, Euro Nunes Varanis Junior, o ato libera a AGETRAN (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) para a feitura do serviço.

Professor Riverton celebrou o feito, visto que vem buscando pela execução da obra há algum tempo. “Estamos cobrando por essa adequação já tem alguns messes, conheço bem a situação desse trecho, além do semáforo, ali precisa da reforma dos quebra-molas e de algo que permita a travessia de pedestres com mais segurança, temos uma escola próximo a esse ponto, precisamos proteger nossas crianças., agora vamos aguardar a realização do serviço que dará mais tranquilidade aos moradores.”, salientou o vereador.

O trecho a qual onde os moradores desejam a readequação faz a ligação de dois bairros populosos da região Prosa, são eles o Maria Aparecida Pedrossian e Noroeste, além dos bairros adjacentes, outro agravante para o grande fluxo de veículos é que o trecho é início da BR 262 na saída para a cidade de Três lagoas.

Há tempos o trecho é motivo de reclamações dos moradores, que se agravaram após um acidente que vitimou o aposentado Jary Ramos de Souza, de 83 anos, o senhor foi atingido pelo motociclista Alceu Sanfelice Spolador, de 29 anos, que também não resistiu. No dia 14 a população local reuniu-se, em um protesto em apelo por sinalização, no local onde ocorreu o acidente.

Estavam presentes na reunião o Senhor Jânio Batista de Macedo, presidente da Associação de Moradores do Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian , bem como representantes dos bairros que compreendem a região, além dos vereadores Coronel Alirio VilaSanti, Junior Coringa, Ronilço Guerreiro e Betinho.