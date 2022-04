A Prefeitura Municipal de Campo Grande tornou publico a realização de processo seletivo simplificado para seleção e contratação de profissionais para desempenharem função temporária de Assistente de Secretaria, Assistente de Educação Infantil e Merendeiro, para lotação na Secretaria Municipal de Educação.

A publicação foi motivo de comemoração por parte dos profissionais da área, pois as contratações, já serão contempladas com o acréscimo do valor do reajuste, resultado da busca da categoria por justa valorização salarial, o Vereador Professor Riverton, somou-se aos profissionais nesta busca, em sua atuação parlamentar o vereador frisa que a educação é uma de suas prioridades e seu trabalho já contribuiu positivamente para algumas conquistas importantes para o setor, o integrante do legislativo sempre se colocou ao lado do trabalhador e caminhou junto em busca de melhorias, por exemplo, na busca pelo reajuste dos professores da educação básica.

“Estive reunido com a comissão representante, juntamente com a secretária de Educação e também com o então prefeito Marquinhos Trad, onde ficou acordado que o próximo processo já viria com reajuste. Essa é uma vitória não só da categoria, mas sim, de todo um setor, é mais uma conquista importante da Educação Municipal, mais um passo em direção ao futuro que desejamos, que ele seja do tamanho dos nossos sonhos. A valorização dos profissionais é parte fundamental nessa evolução”, frisou o vereador.

Os interessados devem se atentar ao dia de inscrições, que serão realizadas nos dias 7 e 8 de abril de 2022, o texto está publicado página 04, do Diário Oficial de Campo Grande, do dia 1° de abril para consultar acesse: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/