Vereador Professor Riverton e Senadora Tereza Cristina, uma parceria em emendas parlamentares para Campo Grande

Nesta quinta-feira (27), o vereador Professor Riverton esteve em Brasília em parceria com a vice-presidente do diretório nacional do Partido Progressista – PP, Senadora Tereza Cristina, na busca de emendas parlamentares para Campo Grande, especialmente nas áreas da educação e saúde.

Durante a visita, o vereador destacou a importância da união de forças para trazer melhorias para a cidade. “Estamos aqui buscando recursos para a nossa cidade em parceria com a Senadora Tereza Cristina. Acreditamos que a união de esforços é fundamental para alcançarmos resultados positivos em benefício da população”, afirmou.

O objetivo da parceria é conseguir recursos para investimentos em áreas essenciais como educação e saúde. O vereador ressaltou a importância dessas áreas para o desenvolvimento da cidade e o bem-estar dos cidadãos. “São áreas prioritárias para a nossa cidade e que merecem atenção especial do poder público”, disse.

A Senadora Tereza Cristina também destacou a importância da parceria e acredita que as emendas parlamentares podem contribuir significativamente para a melhoria da qualidade de vida dos moradores de Campo Grande. “Estamos trabalhando juntos para que possamos trazer mais recursos para a cidade e ajudar a melhorar a vida das pessoas”, afirmou.

Ao final da visita, o vereador Professor Riverton reiterou seu compromisso com a população e destacou que continuará trabalhando incansavelmente para trazer mais benefícios para a cidade. “Meu compromisso é com a população de Campo Grande e vou continuar lutando por mais investimentos e melhorias em todas as áreas”, finalizou.

A busca por emendas parlamentares é uma importante estratégia para conseguir recursos para investimentos em diversas áreas, e a parceria entre o vereador Professor Riverton e a Senadora Tereza Cristina é, com certeza, um grande passo para o desenvolvimento de Campo Grande.